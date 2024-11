Dailymilan.it - Verso Slovan Bratislava-Milan, Christian Pulisic non è al meglio. Le condizioni e la scelta di Fonseca

arriva alla sfida tranon nella miglior condizione fisica: ecco ladinon è alma dovrebbe comunque farcela per la sfida di Champions League contro lovalevole per la quinta giornata dalle competizione europea. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, l’attaccante americano è tornato molto stanco dagli impegni nazionali la settimana scorsa e anche prima della partita di campionato contro la Juventus aveva riportato un piccolo fastidio al polpaccio.Contro i bianconeri, però, l’ex Chelsea era comunque entrato nella ripresa. Anche per la sfida europea, quindi, Paulodovrebbe schierarlo addirittura dal primo minuto. Questo, a conferma del fatto che Chris sembra ormai aver messo alle spalle gli acciacchi.