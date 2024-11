Ilfattoquotidiano.it - Va a cercare la figlia scomparsa e viene trovato morto in un parcheggio: tutti i punti oscuri del giallo di Hannah Kobayashi. Il risveglio spirituale, il furto d’identità e l’aereo mai preso

Dopo aver cercato instancabilmente laper ben 13 giorni, si è suicidato. Si sta parlando di Ryan, il 58enne originario delle Hawaii, che si è tolto la vita domenica 24 novembre a Los Angeles. Questo è solo l’ultimo tassello di un’intricata vicenda che da giorni tiene banco sui media americani e che ha fatto il giro del mondo arrivando anche sui quotidiani italiani. I fatti:, 31 anni, è una ragazza hawaiana con la passione della fotografia. A inizio novembre decide di trascorrere del tempo con una zia che vive nella parte settentrionale dello Stato di New York. Quindi l’8 novembre prende un volo da Maui (isola dell’arcipelago hawaiano) a Los Angeles. Lì ha la coincidenza per New York. Ma, su quel, non è mai salita. Insieme a lei c’era anche l’ex fidanzato: i due avevano acquistato i biglietti prima di lasciarsi e, non potendo chiedere alcun rimborso, hanno preferito viaggiare insieme lo stesso per poi separarsi una volta arrivati nella Grande Mela.