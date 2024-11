Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Manuel Maura parla del trono di Francesca

Sorrentino, attuale tronista di, continua a farre di sé. Questa volta, però, a prendere la parola è stato, suo ex fidanzato e compagno d’avventura a Temptation Island due anni fa., attraverso le sue storie Instagram, ha risposto a una domanda diretta su, mostrando serenità e rispetto nei suoi confronti.risponde ai follower suSorrentinoTra le varie domande dei fan, una in particolare ha attirato l’attenzione: “Stai seguendo ildi? Che effetto ti fa?”. Con grande trasparenza,ha ammesso: “Non lo sto seguendo, mi capitano i video e la curiosità c’è. Li vado a vedere. Che effetto mi fa? Raga, è sempre un’ex fidanzata, che va avanti. Come è giusto che sia: sta facendo il suo percorso, l’importante è che sta bene, che sorride ed è contenta.