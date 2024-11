Puntomagazine.it - Unicredit punta su Banco BPM: l’offerta da 10 miliardi scatena le reazioni del governo

Leggi su Puntomagazine.it

lancia un’offerta da 10per acquisireBPM, ma ledelitaliano sono fredde e sollevano dubbi sulla strategia e sugli impatti economici dell’operazione.lancia una mossa a sorpresa nel panorama bancario italiano ed europeo:pubblica di scambio volontaria (OPS) per acquisireBPM, un’operazione da oltre 10di euro che mira a consolidare la posizione della banca guidata da Andrea Orcel come terza in Europa e a realizzare sinergie per 1,2in Italia. La proposta, però, non è stata accolta senza controversie, con ilitaliano che ha reagito freddamente, sollevando dubbi sull’effetto strategico dell’operazione.di: un blitz nel mercato domesticodiperBPM, presentata nel fine settimana, ha suscitato l’interesse degli analisti e degli addetti ai lavori.