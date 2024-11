Bergamonews.it - “Un atto d’amore per il cinema”: Lab 80 riporta in sala “Dopo mezzanotte” in versione restaurata

Bergamo. “È una storia semplice, un piccolo film gentile. È soprattutto uno svergognatoper ilin quanto tale. Ci sono dentro i film di Pastrone, Buster Keaton, l’Alta Definizione e le marce funebri della Banda Ionica e di Daniele Sepe. Un paradosso? Non lo è da sempre, il?”.Così Davide Ferrario racconta il suo “”, che torna inin occasione del suo ventesimo anniversario, nel nuovo restauro in 2K, distribuito dal 27 novembre da Lab 80 film con la partecipazione di FIC – Federazione Italiana Cineforum. Una nuovache viene presentata mercoledì 27 novembre (ore 21) allo Schermo Bianco a Daste, con la presenza indel regista.Il film è una commedia sull’amore, ma anche e soprattutto un omaggio al, per il luogo in cui viene ambientata (il Museo del), per le citazioni sparse di reperti del muto, ma anche per l’amore manifestato nei confronti del mezzo.