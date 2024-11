Lapresse.it - Ue, c’è l’ok al piano di Bilancio dell’Italia

Ilstrutturale diitaliano ha ricevuto luce verde dalla Commissione europea. E’ quanto risulta dal pacchetto d’autunno del Semestre europeo pubblicato oggi. Sui 21 piani di medio termine consegnati, la Commissione ha valutato che 20 soddisfano i requisiti del nuovo quadro e stabiliscono un percorso fiscale credibile per garantire che il livello del debito dei rispettivi Stati membri sia messo su un percorso sostenibile verso il basso o mantenuto a livelli prudenti.Oltre all’Italia ciò riguarda i seguenti Stati membri: Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Per questi Stati membri, la Commissione raccomanda che il Consiglio approvi il percorso di spesa netta incluso in questi piani.