Tessere per i nuovi cassonetti La mappa della distribuzione

E’ iniziata ladelleelettroniche che saranno obbligatorie per poter usufruire deielettronici, in via di installazione in tutto il quartiere del Cep. Il Comune infatti, fino al prossimo 9 dicembre, provvederà alla calendarizzazione per poter coinvolgere 1300 cittadini iscritti alla Tari, attraverso 17 postazioni. A spiegare l’operazione è direttamente Paolo Vannozzi, amministratore delegatoGeofor. "Idi ultima generazione saranno accessibili ai residenti attraverso leche saranno distribuite fino al 9 dicembre - dichiara Vannozzi - Si tratta di un’operazione di ammodernamento importante, che ci permetterà di acquisire dati utili per effettuare analisi e migliorare il servizio. Ientreranno in funzione il 15 dicembre, inizialmente in parallelo con il vecchio sistema, per poi diventare pienamente operativi".