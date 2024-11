Ramy Elgaml | la notte di proteste al Corvetto per il giovane morto in scooter inseguito dai carabinieri

Leggi su Open.online

di tensione al, quartiere periferico di Milano. Un centinaio di giovani hanno protestato, come ieri nel quartiere e il giorno prima, per la morte di. Il 19enne è deceduto in un incidente stradale nellafra sabato e domenica indurante un inseguimento dei. Dalle 22.30 di ieri, 25 novembre, si sono verificati roghi, vandalismi e lanci di bottiglie e petardi verso la Polizia che ha risposto con cariche di alleggerimento e lacrimogeni. Un arresto. L’incidente c’è stato in via Ripamonti all’angolo con via Quaranta, dopo una fuga durata otto chilometri.La dinamica e l’altra ricostruzioneabitava con il fratello e i genitori in via Mompiani. La famiglia è arrivata dall’Egitto 11 anni fa. Amici e parenti sostengono che non siaper la caduta dalloma perché investito dalla pattuglia.