Quotidiano.net - Prodi e il futuro della Ue: “Parigi e Berlino alla guida, ma manca un colpo d’ala”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 novembre 2024 – Esce oggi Il doveresperanza – Le guerre, il disordine mondiale, la crisi dell’Europa e i dilemmi dell’Italia, il nuovo libro-dialogo di Romanocon Massimo Giannini (Rizzoli, 312 pagine 19 euro). Su concessione dell’editore, pubblichiamo in anteprima un estratto dquinta parte, Viaggio nella Finis Europae, in cui l’ex premier ed ex presidenteCommissione Ue riflette sul passato, il presente e ildell’Europa unita. Romano: “Noi europei litighiamo, ci dividiamo, ci scontriamo a colpi di veti incrociati. Va così da sempre, e continua ad andare così perché (.) l’Europa è “un pane mezzo cotto e mezzo crudo“, senza una linea politica condivisa. L’unica eccezione è stata la reazione al Covid”. Massimo Giannini: Allude al Next Generation EU, primo vero esperimento di mutualizzazione del debito europeo? Romano: “Sì, è stato un segnale di un progresso importante.