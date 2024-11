Ilrestodelcarlino.it - “Pesaro tra realtà e sogno“ con Dolcini e Del Signore

Un fotografo e un pittore per raccontare2024, la sua gente e la sua identità. Aprirà sabato alle ore 17 alla Galleria Rossini, in via Rossini 38, la mostra di Lucianoe Paolo Del, intitolata “tra“, che sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 15 dicembre. Curata da Cecilia Casadei, l’esposizione raccoglie ventidue opere realizzate a quattro mani come omaggio appassionato alla Capitale della cultura da parte dei due artisti. "Due autori – ha detto il sindaco Biancani alla presentazione – di un territorio ricco di creatività. Un fotografo e un pittore si uniscono per dare forma alla nostra città in un esercizio artistico comune per condividere con la comunità la propria idea di". Le fotografie orizzontali di grande formato esplorano e narranoCapitale della cultura; molte sono state scattate dadurante le tante manifestazioni messe in campo dalla amministrazione cittadina.