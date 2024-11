Nasa Space Apps Challenge 2024, ad Avellino la presentazione dei progetti vincitori

Leggi su Ildenaro.it

Eccoli i protagonisti della, l’hackathon più grande del mondo dedicato a innovatori, programmatori, scienziati, designer, artisti, narratori, tecnologi, studenti e appassionati. Oggi sono stati presentati presso la Camera di Commercio Irpinia-Sannio i: il team SG Engineers col progetto Geo-food Community sull’ottimizzazione dell’agricoltura di precisione dalla sovrapposizione di dati satellitari analizzati con AI che si sono guadagnati il primo posto; secondo il team COM col progetto AstroStrike, un gioco per gli abitanti delle future stazioni spaziali; terzo il CDB-Team col progetto Best Green Grid su un biofiltro per convertire lo smog in ossigeno e fertilizzanti.Menzione Speciale CNS-IIF al team Genovese Astrospaziale col progetto Gravity Drop, un gioco per gli abitanti della futura Città Cislunare.