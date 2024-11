Tpi.it - Mai così alta?la spesa per le armi?nel mondo: 2.443 miliardi di dollari?solo nel 2023 (306 a testa)

Laper le armi non è mai stataalta nel: solo neli governi hanno investito 2.443di dollari (306 per ogni essere umano) nel settore Difesa, un dato in crescita,?secondo un nuovo rapporto elaborato dall’Area Studi Mediobanca, del 6,8%?rispetto all’anno precedente.Ma anche il giro d’affari?dell’industria mondiale?è aumentato: crescendo del 9,8%?in un anno,?sfiorando nel?i 615di euro. Ma il futuro sembra ancora?più roseo: quest’anno, secondo i calcoli dell’Area Studi Mediobanca,?i ricavi globali del settore?dovrebbero crescere del 9%,?a un ritmo quasi triplo?rispetto al Pil mondiale (+3,2%),?e nel 2025 addirittura?dovrebbero salire del 12%.Europa e Stati Uniti continuano a farla da padrone. Su 40 multinazionali del comparto Difesa con un fatturato individuale?superiore al miliardo di euro?e che da sole rappresentano?quasi il 60% del giro d’affari globale,?17 hanno sede in Europa (quattro in Francia?e altrettante nel Regno Unito,?due ciascuna in Germania, Italia?e Paesi Bassi, una Polonia, un’altra in Spagna e l’ultima in Svezia); 16 negli Stati Uniti; e 7 in Asia (due in India, altrettante in Corea del Sud?e una ciascuna in Israele,?Turchia e Taiwan).