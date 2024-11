Liberoquotidiano.it - M5S: venerdì convegno 'Sport come strumento di pace' con Conte

Roma, 26 nov. (Adnkronos) -29 novembre alle 10, presso l'hotel Capranichetta (Piazza di Monte Citorio, 125 Roma), si terrà il“Lodi. La voce degli atleti” organizzato dall'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Carolina Morace. Tra i relatori Giuseppepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Cardoletti rappresentante UNHCR per l'Italia, Angelo Cito presidente Federazione Italiana Taekwondo e membro del board della Taekwondo Humanitarian Foundation, Antonella Stelitano scrittrice e autrice del libro “Le Nazioni Unite e lo”. Ad aprire i lavori il presidente del CONI Giovanni Malagò mentre la chiusura sarà affidata all'europarlamentare Carolina Morace.Quattro le voci degli atleti presenti: Sergei Aleinikov, ex calciatore bielorusso che ha vestito anche la maglia della Juventus e del Lecce, Natali Shaheen, calciatrice palestinese, ex capitana della sua Nazionale, Mahdia Sharifi e Hadi Tiranvalipour, atleti del programma olimpico per i rifugiati UNHCR Italia.