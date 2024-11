Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 26 novembre 2024

Grande attesa per l’apertura delle Borse europee. Ieri, lunedì 25, la settimana si è aperta con l’Europa positiva. Debole, però, Milano. A Piazza Affari l’ultimo indice Ftse Mib ha segnato -0,2% a 33.427 punti. Lotra Btp e Bund decennali si porta sotto la soglia dei 126 punti (125,9) con il rendimento del titolo italiano al 3,472% e quello tedesco al 2,212 per cento.Le quotazioni diin tempo reale8.25 – Lotra Btp e Bund tedeschi a 125,9 puntiLotra Btp e Bund decennali si porta sotto la soglia dei 126 punti (125,9) con il rendimento del titolo italiano al 3,472% e quello tedesco al 2,212 per cento.8.24 – L’oro è poco mosso a 2.623 dollari l’onciaL’oro è poco mosso questa mattina, nonostante le minacce di Trump su nuovi dazi. Il prezzo spot ha risentito delle dichiarazioni del prossimo presidente degli Stati Uniti, ma poi si è sostanzialmente stabilizzato a 2.