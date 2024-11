Gaeta.it - Lanciato il nuovo Minerva 7B: il modello linguistico della Sapienza si arricchisce di capacità

Facebook WhatsAppTwitter7B è ilsviluppato dall’Università Ladi Roma, un passo decisivo nel campo dell’intelligenza artificiale dedicato alla lingua italiana. Oggi, è stato ufficialmente annunciato il rilascio di questa versione avanzata, che si distingue per le suedi memorizzazione e rielaborazione, grazie a un significativo incremento del numero di parametri rispetto alla versione precedente. Questo aggiornamento rappresenta un importante progresso per il trattamento del linguaggio naturale, con un focus particolare sulle esigenze comunicative in italiano.Dettagli sullo sviluppo di7BIl team coinvolto nella creazione di7B è guidato dal professor Roberto Navigli e fa parte del gruppo di ricercaNlè , operante sotto il progetto Fair .