Israele accetta un accordo per un cessate il fuoco con Hezbollah in Libano

hato undiilconin, elaborato grazie alla mediazione degli Stati Uniti e della Francia, coadiuvate dal governo di Beirut del premier Najib Mikati e dal presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, alleato del gruppo armato sciita.La tregua, che dovrebbe entrare in vigore domani mattina alle 10:00 ora locale (le 9:00 in Italia), è stata approvata dal gabinetto di sicurezza del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne raccomanderà in serata l’approvazione da parte del suo governo, puntando a sospendere le ostilità in corso dall’8 ottobre 2023, che in quasi 14 mesi hanno provocato almeno 3.768 morti e 15.699 feriti nel Paese dei Cedri.Intanto però, a poche ore dall’annuncio ufficiale dell’intesa, non si sono fermati né i bombardamenti israeliani, che hanno provocato decine di vittime in tutto ilné gli attacchi del gruppo armato sciita libanese, che ha lanciato almeno 180 razzi contro lo Stato ebraico.