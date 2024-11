Inter-news.it - Inter-Lipsia, Inzaghi cambia tanto da Verona. Probabile formazione

L’tra poche ore sarà impegnata nella partita di UEFA Champions League contro il. Simonesta preparando il match con attenzione, le scelte sorprendono. La. PARTITA –sarà una partita molto complicata e che Simonericonosce come tale. L’allenatore non sottovaluta gli avversari e non lascia niente al caso nella quinta giornata di UEFA Champions League. I tedeschi hanno 0 punti nella competizione europea e hanno perso quattro volte su quattro, ma in Bundesliga sono terzi e si stanno giocando il primato con il Bayern Monaco. A San Siro c’è in ballo la qualificazione diretta agli ottavi di finale, una vittoria sarebbe un passo enorme verso il prossimo turno., tante sorprese dal 1?SORPRESE – Simoneha in serbo diversi cambi rispetto alla partita contro il