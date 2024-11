Lanazione.it - Guerra tra due narcisisti al Politeama. Gli Insospettabili con Gregori e Troiano

Leggi su Lanazione.it

In scena latra due. Sarà uno spettacolo spiazzante ma anche molto intrigante, attraversato da una certa ironia, con generosi colpi di scena e un finale che potrebbe lasciare l’amaro in bocca. Ecco alcuni degli ingredienti de "Gli", stasera alle 21 al Teatro. Scritto dall’autore inglese Anthony Shaffer, per l’adattamento di Fabrizio Coniglio e Massimo Dapporto, con Claudio (Greg)e Fabio. Regia di Fabrizio Coniglio. Produzione Teatro e Società. Dal testo teatrale nel 1972 fu tratta anche un’opera cinematografica che mette al centro della vicenda il gioco, e la sfida, tra due uomini che hanno in comune l’apparente amore per la stessa donna. "Ho utilizzato l’aggettivo apparente - spiega il regista Coniglio - proprio per sottolineare l’aspetto attuale di questa pièce: latra".