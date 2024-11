.com - Golocious punta sul gusto e sul digitale con una collaborazione esclusiva

Leggi su .com

, il brand di hamburger che ha conquistato il suo pubblico con una proposta di burger creativi e saporiti, presenta il nuovo menu, disponibile da subito nei suoi ristoranti e punti vendita sul territorio. A guidare questa novità è l’ambiziosacon il celebre streamer Il Rosso, una partnership che unisce il mondo della gastronomia a quello del digital entertainment, coinvolgendo un target sempre più giovane e dinamico.Il menu aggiornato offre nuove esperienze die un’edizione limitata da non perdere: Il Rosso burger special edition, ideato con l’omonimo creator.Il nuovo menu diè un viaggio tra sapori autentici e originali, pensato per soddisfare tutti i gusti. Tra i protagonisti indiscussi, ci sono i burger classici rivisitati in versione Smashed Burger, un trend che conquista ogni giorno sempre più appassionati e che il marchio ha deciso di esplorare ampliando l’offerta a 5 diversi panini.