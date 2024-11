Terzotemponapoli.com - Galli: “Napoli squadra concreta, ha fatto una bella campagna acquisti e non ha le Coppe”

Giovanni, ex portiere di, Milan e Fiorentina e Campione del Mondo ’82, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, parla di questa prima parte del campionato di Serie A. Queste le sue parole:“È un campionato indecifrabile. Non ho memoria di un campionato come questo, con unain testa ma subito dietro tanti concorrenti così agguerrite. Se una vince, le altre rispondono. Credo si sia acquisita quella mentalità di non pensare a quello che sta succedendo sugli altri campi. È un bel campionato, mi piace, è avvincente, ci sono delle conferme con squadre partite in sordina, che ora invece stanno dando continuità di risultati. Decisamente un bel campionato”. Eccezione Milan-Juventus: “Se doveva essere uno spot per il nostro calcio, è riuscito veramente male. È stata una bruttissima partita, noiosa, senza squilli.