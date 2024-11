Gaeta.it - Fontina Dop protagonista al G7 dei ministri degli Esteri tra le eccellenze alimentari italiane

Facebook WhatsAppTwitter LaDop si prepara a conquistare i palati deial G7 di Fiuggi-Anagni, in programma per il 25 e 26 novembre. Il menù, curato dallo chef Alessandro Circiello, punta a valorizzare le tradizioni culinarie, con particolare attenzione alledel nostro territorio. Questo evento rappresenta un’importante occasione per mettere in risalto i prodotti di alta qualità, e la presenza dellali inserisce in un contesto di grande prestigio.La scelta del menù del G7Il G7 si terrà all’interno della scuola alberghiera di Fiuggi, un’ambientazione che riflette non solo l’importanza della gastronomia italiana, ma anche l’impegno verso la formazione dei giovani professionisti del settore. Circiello, noto per il suo lavoro nel campo della ristorazione e della valorizzazione dei prodotti tipici, ha deciso di coinvolgere gli studenti nella preparazione dei piatti.