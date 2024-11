Fiumicino lavori su viale Traiano | istituito senso unico di marcia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 novembre 2024 – L’Amministrazione comunale informa che fino all’implementazione della nuova viabilità definitiva, saràundisu. La modifica interessa il tratto compreso tra l’incrocio con Via delle Gomene e l’inizio del Lungomare della Salute, in direzione Lungomare della Salute.Il provvedimento si rende necessario nell’ambito deidi ristrutturazione di, finalizzati al riassetto complessivo della darsena.“La scelta delè stata adottata per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e garantire una migliore gestione della viabilità e della sosta.” ha commentato l’Assessore aiPubblici, Giovanna Onorati.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.