De Kete-stellare | goleada dell’Atalanta a Berna è tra le prime otto d’Europa

(Svizzera). Ieri in conferenza stampa Joël Magnin, allenatore dello Young Boys, parlando del campo in erba sintetica ha detto che “normalmente è un vantaggio per noi per i primi 20-30 minuti, ma poi le squadre si abituano”. Difficile dargli torto: normalmente, appunto. Quest’Atalanta però di normale ha poco, se non la capacità di fare apparire semplici anche delle sfide che in realtà semplici non sono, come quella di giocare su una superficie così complicata senza di fatto nemmeno patirla più di tanto, per 4-5 minuti al massimo. Giusto il tempo di acclimatarsi e di entrare in partita.Poker a fine primo tempo, set chiuso al triplice fischio. Con la luce più brillante che è quella di Charles Delaere, ormai un’abitudinario delle grandi notti, specialmente se continentali. Decisivo a Stoccarda venti giorni fa,con tre gol e un assist in metà partita.