Dalla Giunta il "grazie" al maresciallo

Premiato ildei carabinieri Massimo Porcino con una breve cerimonia tenutasi in municipio domenica mattina: l’amministrazione comunale ha infatti voluto tributare ai militare dell’Arma il riconoscimento per aver operato nella stazione di Casalpusterlengo per una decina d’anni con vari ruoli: infatti l’8 settembre del 2014 ha iniziato il suo percorso operativo a Casalpusterlengo mentre ha assunto il comando in sede vacante dall’11 marzo del 2021 fino al 9 giugno di quest’anno quando è stato assegnato alla stazione di Codogno. "IlPorcino ha sempre operato con competenza, diligenza e senso delle istituzioni, collaborando costantemente con l’amministrazione comunale – hanno ribaditodel sindaco Elia Delmiglio nella menzione messa nero su bianco per l’approvazione della benemerenza –.