Lettera43.it - Confartigianato, Marco Granelli rieletto presidente

Confermato alla presidenza di, in carica dal 2020 eper acclamazione per il quadriennio 2024/2028 alla guida della confederazione di artigiani e piccole imprese che associa 700 mila imprenditori sparsi per tutta Italia. Al suo fianco ci saranno tre vicepresidenti, Eugenio Massetti (vicario), Michele Giovanardi e Fabio Mereu. Confermato anche il segretario generale Vincenzo Mamoli, mentre Roberto Boschetto, Graziano Sabbatini, Ferrer Vannetti completano il comitato di presidenza.: «Al fianco delle 4,4 milioni di micro e piccole imprese italiane»«prosegue il proprio cammino all’insegna della capacità di accompagnare gli artigiani e le piccole imprese nelle grandi trasformazioni economiche e sociali e nelle transizioni green e digitale», ha spiegato, «il nostro impegno è al fianco delle 4,4 milioni di micro e piccole imprese italiane che danno lavoro a 11,1 milioni di addetti e contribuiscono a fare dell’Italia il secondo Paese manifatturiero d’Europa».