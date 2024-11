Metropolitanmagazine.it - Città del Sole lancia la Xmas save the Queen, la crema corpo che salva le api (ed è un omaggio)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Con un solo acquisto si potrà realizzare un gesto simbolico. La nota catena di giocattolidelha previsto, infatti, che per le giornate del 29 e 30 novembre prossimi regalerà unaa chiunque effettuerà un acquisto. E non si tratta di unaqualunque: realizzata con miele biologico, nasce da una collaborazione con la società benefit Bee it. Questa società si occupa di cosmetici di alta qualità, e soprattutto aiuta le api.delunache contribuisce are le apiLa società non realizza solo cosmetici: tra i suoi obiettivi ha infatti anche quello di contribuire alla costruzione di nuove oasi apistiche. Come sappiamo quella delle api è una specie parecchio a rischio. La loro estinzione (o diminuzione) crea un grosso danno a biodiversità, e alla riproduzione di molte coltivazioni che sono alla base della nostra alimentazione e dell’equilibrio degli ecosistemi.