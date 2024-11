Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 In Serie C2. Il Futsal Massa perde lo scontro al vertice. Risultato bugiardo

2 Five to Five 3: Bertipagani, Vannucci, Vignali, Gazzoli, Puglione, Ammannati, Baracca, Pintore, Mussi Ga., Mussi Gio., Giovannetti. All. Aliboni. FIVE TO FIVE: Giuffrida, Macchi, Mazzotta, Pannocchia, Margheri, Stefanini, Tedeschi, Vizza, Di Lecce, Di Francesco, Laghcha Ab., Laghcha Ad. All. Ciampi. Arbitro: Mazzi di Pontedera. Marcatori: Mussi Ga. (M), autogol Macchi (M), Di Lecce (F), Di Francesco (F), Laghcha Ab.(F).– Illoale anche il primato in classifica nel campionato di C2. Partita tutta all’attacco da parte dei massesi che nel primo tempo colpiscono due pali e tirano a ripetizione. Gli ospiti giocano coperti ma in contropiede sanno far male. Si va al riposo sullo 0 a 0 di partenza. Nella ripresa segna subito la squadra di Giacomo Aliboni che poi sfiora ripetutamente il raddoppio ma si fa beffare in ripartenza.