Aston Villa-Juventus Emery | Con o senza Vlahovic le cose potrebbero essere diverse

La conferenza stampa di Unai, tecnico dell’, si apre con un messaggio ai tifosi alla vigilia della partita contro la: “Godetevela. Vogliamo godercela, competere. Siamo qui in Champions League con l’obiettivo di cercare dicostanti“. Sul tema infortuni: “Assenti Onana e Ramsey, ma ci saranno Konsa e Boubacar Kamara”.analizza poi gli avversari: “Sono forti in difesa, con epalla. Stanno costruendo la squadra cercando di mantenere il possesso e dominando le partite. Con opotrebbediverso“. Infine, una nota sulla Champions: “Mi piace questo format, penso che molte squadre possano avere più tempo per correggersi. Ovviamente, guardiamo alla classifica. Alcune squadre stanno giocando molto bene e ci sono sorprese nella parte alta della classifica, mentre altre non sono costanti”, conclude.