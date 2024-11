Ilrestodelcarlino.it - "Assicurazione e targa mi sembrano troppo. Alla fine lo venderò"

Il nuovo Codice della Strada renderà più difficile, e costosa, la vita per chi ha dei monopattini elettrici. La riforma, infatti, prevede tre obblighi che stanno suscitando apprensione tra i fruitori di tali mezzi. In poche parole, sarà necessario indossare il casco, avere unae stipulare un’. Vietato, invece, guidare sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali. Insomma, una serie di misure che preoccupano parecchio anche gli ascolani. Tra coloro che si oppongono, seppur in parte, al nuovo Codice, c’è Marco Merlonghi, spinetolese che utilizza il mezzo soprattutto per degli spostamento veloci quando si trova ad Ascoli e non riesce a trovare parcheggio. Merlonghi, che idea si è fatto delle nuove norme? "Beh, con alcune posso anche essere d’accordo, ma con altre assolutamente no.