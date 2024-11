Liberoquotidiano.it - Arriva realme GT 7 Pro, l'AI Performance Flagship

(Adnkronos) -, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha presentato ilGT 7 Pro durante l'evento di lancio a Milano. Primo smartphone sul mercato italiano dotato di processore Snapdragon 8 Elite,GT 7 Pro è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel segmento degli smartphone di fascia alta per quanto riguarda, imaging, display, batteria, design e tecnologia AI.Il processore Snapdragon 8 Elite posiziona il GT 7 Pro come leader delle, con un punteggio AnTuTu superiore a 3 milioni che gli consente di superare iPhone 16 Pro Max e di stabilire un traguardo per smartphone Android. Basato su un'avanzata tecnologia a 3 nm e un'architettura octa-core 2+6 con clock superiore a 4GHz, questo processore combina velocità ed efficienza energetica eccezionali, garantendo prestazioni di altissimo livello anche in ambito AI.