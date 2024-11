Abruzzo24ore.tv - Ubriaco a tutta velocità sulla circonvallazione: bloccato dopo inseguimento

Pescara - Guidava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico altissimo. Fermatochilometri di fuga, senza patente e revisione del veicolo. Notte movimentata lungo ladi Pescara, dove un uomo di 49 anni, residente in provincia di Chieti, è stato fermato dalla polizia stradaleun pericolosoa folle. Alla guida di una Skoda Superb, l’automobilista sfrecciava tra i veicoli utilizzando gli abbaglianti per farsi largo, senza curarsi del traffico e mettendo a rischio la sicurezza degli altri conducenti. La fuga è iniziata intorno alle 21 di domenica sera, quando l’uomo ha sorpassato a granuna pattuglia della polizia stradale. Gli agenti, insospettiti dalla guida spericolata, si sono lanciati all’, intimando più volte l’alt. L’autista, però, ha ignorato gli avvertimenti e ha cercato di dileguarsi.