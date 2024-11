Justcalcio.com - Sponsor delle magliette iconiche degli anni ’80 | QuattroQuattroDue

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Piaccia o no, i loghisono parte integranteda calcio su e giù per la piramide.Ma non è sempre stato così, e negli’80 questo aspetto del gioco era ancora una sorta di novità, conferendo ad alcune aziende una qualità iconica che è rara con il marchio visto oggi sulle strisce.Qui abbiamo selezionato alcunidivise più memorabili del calcio inglese tra il 1980 e il 1989.Fisons (Ipswich Town)Il difensore dell’Ipswich Sergei Baltacha (Credito immagine: Getty Images)Con sede a Ipswich, Fisons era un’azienda farmaceutica e chimica cheizzò le divise del club locale per quasi un decennio, a partire dal 1986.