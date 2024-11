Zon.it - Salvo Sottile racconta il bullismo subito da bambino e l’incontro con i suoi bulli

Leggi su Zon.it

, noto giornalista e conduttore televisivo, è stato ospite del programma “Ciao Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo. Durante l’intervista, ha condiviso un periodo doloroso della sua infanzia segnato dalhato di essere stato vittima dia scuola a causa del suo aspetto fisico. Da, era sovrappeso e fragile, e i compagni di classe spesso lo deridevano. Sua madre cercava di aiutarlo a socializzare lasciandolo davanti alla scuola con un pallone, nella speranza che gli altri bambini si unissero a lui per giocare. Tuttavia, le cose andavano diversamente:“Ero unmolto fragile, sono statozzato perché andavo a scuola ed ero sovrappeso, venivo preso molto spesso in giro dai miei compagni. C’è un’immagine di me che mi torna ogni tanto in testa quando magari ci sono delle notti in cui mi sveglio.