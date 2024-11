Calciomercato.it - Primo regalo di Natale per Thiago Motta: rinnovo con la Juve in arrivo | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Si avvicina il mercato di gennaio, dove lantus è chiamata ad essere protagonista, ma intanto si attende ildi: accordo ad un passo per ildi contrattoTornando con un viaggio nel tempo all’inizio della scorsa estate, troveremmo unche in difesa ha solamente due certezze: Gleison Bremer e Andrea Cambiaso. Tutto il resto del pacchetto difensivo bianconero rappresentava per il neo-allenatore una gigantesca incognita e un dubbio piuttosto corposo.dipercon lainCM.IT – Calciomercato.it (LaPresse)Sono bastate le prime settimane di ritiro e allenamenti per far sorgere nella mente dell’ex tecnico del Bologna altre due certezze: il giovane Nicolò Savona, che si è dimostrato subito pronto, e soprattutto Federico Gatti.