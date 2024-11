Gaeta.it - Nuova attrazione a New York: arriva lo Skylift al Top of the Rock

Facebook WhatsAppTwitter Manhattan si rinnova con l’inaugurazione delloal Top of the, una novità emozionante che riporta in luce il celebreefeller Center, grattacielo iconico degli Anni ’40. Lapiattaforma panoramica offre un’esperienza unica, sollevando i visitatori fino a quasi 280 metri di altezza. Oltre alla vista mozzafiato sulla Grande Mela, questapromette un’avventura indimenticabile immersa nella storica bellezza di New.Il Top of the: una vista senza pariSituato al 70° piano delefeller Center, il Top of theè da tempo un punto di riferimento per i turisti che desiderano ammirare lo skyline di New. Con l’aggiunta dello, la visita diventa ancora più straordinaria. Questa innovativa piattaforma circolare panoramica è progettata per accogliere fino a 13 visitatori alla volta, offrendo loro l’opportunità di salire ulteriormente di tre piani.