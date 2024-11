Sport.quotidiano.net - Manca Melandri, la Portuense non sfonda. Debutto per i nuovi Mirontsev e Simeoni

0 msp calcio 0: Cattozzo, Gaiani, Mariani Batista,, Alberi, Taroni, Fantoni (23’st Masu), Formigoni, Baglietti (24’st Renzi), Braghiroli, Fantoni. A disp: Mertens, Sovrani, Faccani, Sassoli, Cocchi, Piazzi, Masiero. All. Mariani. MSP CALCIO: F.Comastri, S.Comastri (40’st Mazzei), Dondi, Dalmonte, Zannoni, Golisciano (22’st Scarpati), Guidotti, Persona (6’st Villa), Costandasche (32’st Marku), Ciaccio, Donvito. A disp: Hysi, Speranza, Pasotti, A. Cotti, Licciardo. All. Alberghini. Arbitro: Yannouk kounou Bidzogo di Parma. Note: espulsi al 30’st Formigoni e Guidotti per reciproche scorrettezze, allontanato l’assistente di mister Mariani. Ammoniti, Taroni, Golisciano, Marku e Scarpati. Mariani schiera dall’inizio iacquisti Sachae Luca(un esterno proveniente dal campionato di San Marino; figlio d’arte, il padre è stato allenatore e poi dirigente dell’Argentana), la sorpresa è l’indisponibilità di, che si è infortunato nell’allenamento di rifinitura.