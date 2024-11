Inter-news.it - Lipsia, nuovo infortunio per Rose e altra assenza pesante contro l’Inter!

Leggi su Inter-news.it

Nuova tegola per ilalla vigilia del match di Champions League, in programma domani sera a San Siro. La squadra di Marcodovrà fare a meno di un difensore.NUOVA– Ilparte in direzione Milano per affrontaredomani in Champions League, lo farà senza il difensore Lukas Klostermann, fermato da problemi muscolari che lo costringeranno a saltare la trasferta di Milano. La notizia è stata comunicata direttamente dal club tedesco attraverso il suo profilo ufficiale su X (ex Twitter), dove si specifica che la decisione è stata presa a titolo precauzionale: “Questa è una misura preventiva. Speriamo che Klosti sia dia nostra disposizione presto”. Klostermann, elemento fondamentale per la retroguardia del, è solo l’ultimo nome ad aggiungersi alla lista degli indisponibili per la squadra di, già priva di altri giocatori chiave.