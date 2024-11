Quotidiano.net - L’ex portavoce di Bibi finito agli arresti. Il legale: "Fuga di notizie per conto del premier"

Dopo settimane di sgomento, la famiglia di Eli Feldstein ha deciso di far uscire allo scoperto con un’intervista clamorosa l’avvocato che difende il figlio,per la sicurezza delBenjamin Netanyahu (foto), arrestato per ladi documenti altamente classificati pubblicati da due media europei, e che ora rischia l’ergastolo con l’accusa di aver leso la sicurezza dello Stato. "Il mio assistito ha collaborato pienamente con gli inquirenti, ha spiegato tutto: Feldstein non lavorava per se stesso. Era un consulente per i media nell’ufficio del primo ministro, lavorava per il primo ministro", ha detto Oded Savoray a Channel 12. "Ilè la persona autorizzata a ignorare la censura militare in Israele, è lui che ottiene tutto il materiale di intelligence, sa che cosa è consentito pubblicare, e che cosa è vietato.