Lanazione.it - La presidente del Soroptimist Sardo: "Il colore arancio, simbolo di libertà"

I trenta casi denunciati nella ’Stanza tutta per sé’ del comando di viale Bracci sono un dato in linea con quello dell’anno precedente. E riguardano in maniera abbastanza omogenea tutta la provincia, con una presenza importante di donne straniere. Ma anche le italiane sono tante. Orgogliosa ladeldi Siena Anastasianel raccontare come dal 2016 il Club che guida ha aderito alla campagna che ha dato gambe al progetto. "Che è sorto dalla collaborazione con l’Arma e dall’esigenza di consentire alla donna vittima di violenza di riprendere in mano la vita, trovando il coraggio di denunciare, non accettando neppure il minimo segno di sopraffazione. La ’Stanza tutta per sé’ è dunque un luogo di ascolto dove persone altamente qualificate, come i militari dell’Arma, possono trovare una soluzione per le vittime", sottolinea la