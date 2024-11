Oasport.it - Jannik Sinner e le sue emozioni: “Non sono una macchina, stagione incredibile per me. E sul ricorso WADA…”

La Coppa Davis si è tinta per la terza volta nella storia dei colori dell’Italia. L’azzurro a Malaga ha spadroneggiato, replicando quanto accaduto nel 2023. Una competizione in cui i punti di riferimento del gruppo nostranostati indubbiamente Matteo Berrettini e, imbattuti nel loro percorso di questo 2024 in Davis e trascinatori per la conquista dell’ambito trofeo.Persi è chiusa unaricca di successi: 2 Slam, 3 Masters1000, le ATP Finals, l’Insalatiera e la conquista della vetta della classifica mondiale. E in vista del 2025? “Non prometterò nulla (sorridendo). Ogni anno è una sensazione diversa. Ovviamente, tornare da campioni in carica e vincere di nuovo è una delle sensazioni migliori, penso, per tutti noi. Avere Matteo qui come giocatore e come compagno di squadra è un po’ diverso.