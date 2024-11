Napolipiu.com - Il gesto di Lukaku dopo il gol alla Roma non è sfuggito alle telecamere

Il bomber non esulta per rispetto, ma cerca subito lo sguardo in panchina. Il Corriere dello Sport racconta il retroscena. Da bomber rispettoso qual è, Romeluha scelto la via della sobrietàil gol decisivo, sua ex squadra per la quale aveva segnato ventuno reti la scorsa stagione. Lehanno catturato ogni sfumatura di un momento che racconta molto più di una semplice rete.Il belga,aver realizzato “un soffio in porta col mancino”, si è fatto travolgere dall’abbraccio dei compagni che hanno coperto “volto ed emozioni”. Un solopersonale, quel bacio verso il cielo che ormai è diventato il suo marchio di fabbricaogni gol.Ma è quello che è successoa raccontare il vero. Come rivela il Corriere dello Sport, Big Rom ha cercato immediatamente lo sguardo di Antonio Conte in panchina.