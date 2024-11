Gossipnews.tv - Grande Fratello: Greta e Federica ai Ferri Corti!

Petagna ha scelto Alfonso, maRossetti attacca la gieffina sui social. Il web si divide e scoppia la polemica. Ecco che cosa è accaduto!Durante l’ultima puntata delPetagna è stata al centro dell’attenzione, trovandosi tra due fuochi: Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. Dopo settimane di incertezze, la gieffina ha finalmente deciso di chiudere la frequentazione con Stefano per ricostruire il rapporto con il suo ex fidanzato Alfonso, con cui afferma di aver ritrovato complicità. Tuttavia, questa scelta non è piaciuta a tutti, scatenando polemiche in diretta e sui social.A commentare duramente la decisione diè stataRossetti, ex gieffina e nota ex tentatrice di Temptation Island. Attraverso alcune stories su Instagram,ha definitoambigua, poco umile e orientata a scelte televisive per ottenere consensi.