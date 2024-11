Gravidanzaonline.it - Cosa s’intende per PUPPP in gravidanza e le cause dell’eruzione polimorfa

Ci sono disturbi che durante lapossono peggiorare, ma ci sono anche condizioni che si verificano esclusivamente in questo periodo. Una di queste è la cosiddetta, o eruzione, la condizione dermatologica più comune nelle donne inper la quale ancora non si conoscono leesatte.Conosciamo più da vicino lainricordando, come precisato dall’European Academy of Dermatology & Venereology (EADV) che questo termine non è più utilizzato e si ricorre all’acronimo PEP (Polymorphic Eruption of Pregnancy).si intende per?L’acronimo sta per Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy ed è una condizione nota anche con il nome di eruzionedella. Il Manuale MSD stima che si osserva in circa 1 su 160-300 gestazioni ed è più comune nelle gravidanze gemellari e si verifica prevalentemente nel terzo trimestre.