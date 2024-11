Puntomagazine.it - Castellamare di stabia: Controlli dei Carabinieri, denunciato un uomo per possesso di coltello

Blitz deidi, deferiti cinque uomini per guida senza patente eunperdiQuesta notte,straordinari deidella Compagnia di Castellammare di, in collaborazione con la Polizia Municipale.Durante il servizio, svolto nei luoghi della movida stabiese, undi 29 anni è statoper ildi in. Altri cinque, di età compresa tra i 23 e i 54 anni, sono stati deferiti per guida senza patente. Un 23enne e un 24enne dovranno invece rispondere di guida in stato di ebrezza. Un 36enne, invece, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti, trovato indi una modica quantità di marijuana.Complessivamente, sono stati controllati 42 veicoli e identificate 95 persone, di cui 37 già note alle forze dell’ordine.