Oasport.it - Volley, Trento e Perugia continuano il botta e risposta in Superlega. Civitanova, Piacenza e Milano ko

Leggi su Oasport.it

Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la nona giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Prosegue ilal vertice tra(gli umbri sono sempre al comando della classifica generale con una lunghezza di vantaggio sui dolomitici). I Block Devils si sono imposti in rimonta per 3-1 sul campo die hanno così infilato il nono successo consecutivo, confermando la propria imbattibilità stagionale: lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi ha dettato legge (21 punti) accanto a Kamil Semeniuk, 15 punti per il bomber Jaime Jesus Herrera che ha sostituito Wassim Ben Tara (7) a metà del secondo set sotto la regia di Simone Giannelli (2). Ai padroni di casa non sono bastati Ferre Reggers (17) e Matey Kaziyski (13).ha liquidato Monza con un comodo 3-0 di fronte al proprio pubblico: l’opposto Kamil Rychlicki (18) e i martelli Alessandro Michieletto (14) e Daniele Lavia (11) si sono prontamente distinti sotto la regia di Riccardo Sbertoli, senza faticare più di tanto contro Arthur Szwarc (11), Ivan Zaytsev (5) e compagni.