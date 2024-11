Panorama.it - «Una Mano dalle Stelle» torna per la sua ottava edizione

Il cielo di Milano si tinge die beneficenza con l’di Una, un’iniziativa unica nel suo genere che unisce astrologia e solidarietà. Sabato 23 e domenica 24 novembre,14.30 alle 18.30, la sede di Attila & Co. in via Pagano 6 — l’ufficio stampa guidato da Andreina Longhi — si trasforma in un luogo magico, dove il potere degli astri incontra la generosità, per supportare due realtà straordinarie: la Fondazione Libellule Insieme e CasAmica.Ideata dall’astrologo Antonio Capitani nel 2013, Unaè molto più di un evento benefico. È un’esperienza in cui l’eccellenza dell’astrologia italiana si mobilita per dare il proprio contributo a chi ne ha più bisogno. Quest’anno, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Libellule Insieme, che offre supporto medico e psicologico alle donne colpite da tumori femminili, e a CasAmica, un’organizzazione che accoglie malati e familiari costretti a spostarsi per ricevere cure, garantendo loro un luogo sicuro e confortevole.