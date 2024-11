Ilveggente.it - Tutti in bianco tranne Sinner: il resto può aspettare

Leggi su Ilveggente.it

smuove tutto, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere.Che Jannikabbia dato un gran bello scossone al tennis è cosa ormai nota. Suo è il merito di aver fatto appassionare milioni e milioni di italiani ad uno sport che è sempre stato amato, sì, ma non tanto quanto lo è oggi. Perché delè assolutamente normale che la percezione cambi del tutto nel momento in cui si ha “in casa” un campione del suo spessore.in: ilpuò(LaPresse) – Ilveggente.itQuello che invece non ci aspettavamo è che il numero 1 del mondo potesse addirittura arrivare a “manipolare” – involontariamente, s’intende – gli italiani e la loro gestione del tempo libero. Eppure c’è un dato, estremamente significativo, che ci rivela che le cose sono andate proprio in questo modo.