Sinistra Italiana Pederzoli si dimette | La federazione ora è più forte

Dopo circa dodici anni di impegno tra segreteria cittadina, provinciale e tra le fila del partito regionale, Cosimo, 38 anni, lascia la guida della segreteria cittadina di, "per continuare a lavorare nel partito come semplice iscritto oltre che a potersi dedicare, con più tempo a disposizione, ad altri settori tipici del suo impegno civile e sociale". L’annuncio è arrivato durante l’assemblea delladiche si è riunita venerdì per esaminare e valutare i risultati delle recenti elezioni regionali. "Le mie dimissioni erano già programmate da mesi, avrei dovuto farlo dopo le amministrative; dopo di che ho traghettato laalle regionali e non avrei nemmeno dovuto essere candidato – conferma–. Poi è saltata la candidatura di Pasquale Pugliese e sono dovuto rientrare in lista".