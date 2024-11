Liberoquotidiano.it - "Sei un animale": Berrettini spiazza tutti dopo la vittoria di Sinner | Guarda

In doppio o in singolare, Matteoe Janniknon tradiscono.aver eliminato in coppia la ostica Argentina, il romano e l'altoatesino, così diversi e così simili, prendono per mano l'Italtennis per regalarle la seconda finale consecutiva. Nella seconda semifinale, sul veloce indoor del Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga, gli azzurri hanno sfruttato i due singolari per battere 2-0 l'Australia nel remake della finale dello scorso anno.lasofferta di Matteo(35 Atp) su Thanasi Kokkinakis (77) per 6-7(6) 6-3 7-5, maturata in due ore e 46 minuti di gioco, a chiudere i conti è stato Jannik, leader del ranking mondiale, che nel match tra i numeri uno ha superato Alex de Minaur (9) con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 29 minuti di una partita mai in bilico.