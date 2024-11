Quotidiano.net - Rafale E-Tech 4×4 Il super ibrido con 300 cavalli

La regina di Renault èE-4×4, 300 cv. La nuova versione si posiziona al vertice della gamma nel segmento D, incarnando le ambizioni del Marchio. Spicca come un Suv-coupéplug-in con un significativo arsenale tecnologico e meccanico. Il cuore del veicolo è la motorizzazione E-4×4, studiata appositamente per la. Questo sistema, che combina un motore termico a tre elettrici, assicura prestazioni di alto livello. Evidente la ripresa, con un tempo di 4 secondi da 80 a 120 km/h. L’ottimizzazione del funzionamento dei quattro motori garantisce efficienza energetica. Offre un’autonomia fino a 1.000 km con un pieno di benzina e batteria carica. Nell’utilizzo di tutti i giorni può operare in modalità 100% elettrica, con un’autonomia fino a 105 km. La batteria, con una capacità di 22 kWh, si ricarica tramite presa o stazione, ma anche durante la guida grazie alla frenata rigenerativa.